Dow Jones fecha em +0,60% em seu 110º aniversário As ações avançaram nesta sexta-feira em que a média Dow Jones Industrial marcou seu 110º aniversário e o índice Nasdaq composto retornou ao território positivo no ano. O Dow subiu 67,56 pontos, ou 0,60%, para 11.278,61 pontos. Na semana, o índice subiu 1,2%. O Nasdaq subiu 12,13 pontos, ou 0,55%, para 2.210,27 pontos, acumulando agora alta de 5,05 pontos no ano depois de ficar em território negativo por mais de uma semana. O Nasdaq ganhou 0,8% na semana. O Standard & Poor's 500 subiu 7,28 pontos, ou 0,57%, para 1.280,16 pontos. Na semana, o S&P 500 avançou 1%. Para os índices, foi a primeira semana de alta em três. "Os dados de consumo pessoal desencadearam as compras pela manhã porque não aumentaram os temores sobre as taxas de juro", disse o diretor do Wedbush Morgan Securities, Kevin Beadles. "Mas foi um dia de pouco volume", acrescentou. O volume na Bolsa de Nova York foi 1,33 bilhão de ações. Com o Dow Jones marcando seu aniversário, a General Motors apresentou o melhor desempenho da semana entre as 30 ações que compõem o índice, subindo 13,8% na expectativa positiva para sua recuperação. Hoje, a GM subiu US$ 0,18 para US$ 28,08. A AT&T, única ação que retornou para o Dow Jones no passado recente, subiu US$ 0,53, ou 2,1%, para US$ 26,23 nesta sexta-feira e 3,8% na semana. A gigante telefônica havia sido retirada da média em 8 de abril de 2004 e foi reintegrada em 21 de novembro passado, depois que o membro do Dow Jones SBC Communications comprou a empresa e assumiu seu nome. A General Electric, único remanescente dos 12 componentes originais do Dow, caiu US$ 0,09 para US$ 34,33 nesta sexta-feira, mas subiu 0,5% na semana. A Dell (Nasdaq) subiu 2,1% para US$ 24,81. A aliança com o Google anunciada ontem poderá dar à fabricante de computadores entre US$ 50 milhões e US$ 150 milhões em subsídios financeiros anuais que podem ser usados para lançar uma guerra de preços no mercado de PC, disse a American Technology. As informações são da agência Dow Jones.