Dow Jones fecha em alta pelo 5º pregão seguido O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, fechou em alta de 19,75 pontos, ou 0,16%, em 12.530,05 pontos, no seu quinto pregão em alta e melhor seqüência até agora no ano, apesar da divulgação de dados econômicos pouco abaixo do esperado. A redução da aversão ao risco, depois que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou que os 15 marinheiros britânicos seriam libertados, ajudou na alta das ações. O movimento, no entanto, foi limitado por causa da expectativa com os números do relatório de emprego norte-americano (payroll) de março, que saem na sexta-feira. O índice Nasdaq subiu 8,36 pontos, ou 0,34%, para 2.458,69 pontos, também acumulando cinco sessões de alta. O Standard & Poor´s 500 avançou 1,60 ponto, ou 0,11%, para 2.458,69 pontos. Os principais índices acionários de Nova York estão todos agora no melhor nível em cinco semanas. O volume na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) foi de 1,4 bilhão de ações. Um total de 1.813 papéis subiu, enquanto 1.470 terminaram em baixa. Entre os componentes do Dow Jones, Microsoft (também listada no Nasdaq), subiu 2,3%. O Citigroup elevou suas previsões de vendas e lucros para a gigante do software no terceiro trimestre, citando avanços no sistema operacional Vista. General Motors caiu 1,4%, pior desempenho do Dow Jones, reagindo à informação de que a DaimlerChyrsler negócio com interessados em sua unidade americana Chrysler. AT&T caiu 1,3% em meio a informes de que a empresa planeja comprar uma participação na holding Telecom Itália por cerca de US$ 1,74 bilhão. Fora do Dow Jones, os papéis da Monsanto subiram 3,2% após a empresa anunciar que seu lucro no segundo trimestre fiscal aumentou 23%. As informações são da agência Dow Jones.