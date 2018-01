Dow Jones fecha em leve alta e Nasdaq em leve queda Os principais índices do mercado norte-americano de ações fecharam em direções divergentes, mas, ao contrário da sexta-feira, o Dow Jones fechou em leve alta e o Nasdaq em leve queda. Durante o pregão, o Dow Jones chegou a apenas 1 ponto de sua máxima recorde de 12.682,57 pontos, alcançado na semana passada. O recuo do Nasdaq foi o primeiro depois de seis dias consecutivos de alta. Já o S&P-500 recuou do nível mais alto dos últimos seis anos, no qual havia fechado na sexta-feira. "Tivemos um calendário de indicadores econômicos leve hoje, exceto pelo índice de atividade no setor de serviços. Ele sugeriu a alguns investidores que uma redução das taxas de juro deverá acontecer somente mais tarde no ano", comentou o estrategista Talley Leger, da Macro Vision Research. No Nasdaq, o destaque foi Investors Financial Services, com alta de 27%, depois de anunciado o acordo para a compra da empresa pela State Street Financial por US$ 4,5 bilhões em ações; as ações da State Street caíram 6,5%. As ações da fabricante de suplementos nutricionais Herbalife, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Nyse), subiram 21%, depois de a empresa receber uma oferta de aquisição do mesmo grupo que a havia levado a abrir seu capital, há cerca de cinco anos. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Wal-Mart subiram 0,92%, em reação a seu informe de vendas de janeiro. No setor de tecnologia, as ações da Google caíram 3%, depois de a imprensa européia noticiar que várias operadoras de telefonia do continente planejam criar seus próprios sistemas de pesquisa na internet para telefones celulares. As ações da Microsoft caíram 1,92%, depois de a revista Barron's dizer que elas não deverão ganhar novo impulso com o lançamento do sistema operacional Vista. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 8,25 pontos, ou 0,07%, em 12.661,74 pontos. A mínima foi em 12.629,86 pontos e a máxima em 12.681,21 pontos. O Nasdaq encerrou em queda de 5,28 pontos, ou 0,21%, em 2.470,60 pontos, com mínima em 2.466,18 pontos e 2.481,57 pontos. O Standard & Poor's-500 recuou 1,40 ponto, ou 0,10%, para 1.446,99 pontos. O Nyse Composite caiu 12,03 pontos, ou 0,13%, para 9.313,21 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,461 bilhão de ações, de 1,478 bilhão na sexta-feira; 1.502 ações subiram, 1.799 caíram e 143 fecharam nos mesmos níveis do pregão anterior. No Nasdaq, o volume alcançou 1,929 bilhão de ações negociadas, de 1,922 bilhão na sexta-feira, com 1.293 ações fechando em alta e 1.742 em queda. As informações são da Dow Jones.