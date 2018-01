Dow Jones fecha em leve alta mas Nasdaq cai de novo O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes: o Dow Jones em leve alta, depois de quatro pregões consecutivos de quedas, mas ainda abaixo dos 11 mil pontos; o Nasdaq em queda pelo quinto pregão consecutivo e o S&P-500 também em leve alta. O Dow Jones e o S&P-500 recuperaram-se de maneira dramática na última hora do pregão, depois de terem operado a maior parte do dia em queda (na mínima, o Dow Jones chegou a cair 1,6%). Operadores disseram que a virada aconteceu depois de o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca elevar sua projeção para o crescimento do PIB dos EUA em 2006 para 3,6%; a projeção anterior, de dezembro passado, era um crescimento de 3,4%. "Foi uma virada extraordinária. Começamos o dia novamente focados nas taxas de juro. Mas, à tarde, as pessoas começaram a dar atenção a algumas boas notícias, entre elas a queda dos preços do petróleo. Agora, a questão é se haverá continuidade. Um dia não é suficiente para fazer um mercado em alta", comentou Neil Wolfson, da Wilmington Trust. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Procter & Gamble subiram 2,82%, depois de a empresa reafirmar sua meta de lucros para o trimestre. As da Disney caíram 2,54%, depois de a empresa anunciar uma campanha de prêmios para atrair visitantes para seus parques temáticos. No setor de tecnologia, as ações da Intel caíram 1,61% e as da AMD recuaram 3,46%, depois de o Citigroup rebaixar sua previsão para os lucros das fabricantes de semicondutores em 2006 e 2007. As da Apple Computer subiram 3,75%, depois de a empresa anunciar que passará a vender episódios dos programas de televisão da CBS no iTunes. As da Novellus Systems subiram 7,6%, depois de a empresa elevar sua previsão de vendas para o trimestre. No setor de tecnologia para telecomunicações, as ações da Lucent Technologies caíram 2,4% e os ADRs da francesa Alcatel recuaram 2,1%, depois de a Federal Trade Comission dos EUA dar sinal verde para a fusão entre as duas empresas. O índice Dow Jones fechou em alta de 7,92 pontos (0,07%), em 10.938,82 pontos. A mínima foi em 10.758,24 pontos e a máxima em 10.964,44 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 6,48 pontos (0,30%), em 2.145,32 pontos, com mínima em 2.100,43 pontos e máxima em 2.151,80 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,78 ponto (0,14%), para 1.257,93 pontos. O NYSE Composite caiu 44,57 pontos (0,55%), para 7.992,49 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 2,555 bilhões de ações, de 1,842 bilhão ontem; 1.417 ações subiram, 1.885 caíram e 152 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,963 bilhões de ações negociadas, de 1,957 bilhão ontem, com 1.217 ações fechando em alta e 1.844 em queda.