Dow Jones fecha em nível recorde com Alcoa e Amazon O mercado norte-americano de ações teve uma alta forte, com o índice Dow Jones fechando pela primeira vez acima dos 13 mil pontos. Durante o pregão, o índice estabeleceu novo recorde intraday (durante o dia) de 13.107,45 pontos. Das 30 componentes do Dow Jones, a única ação a fechar em baixa foi 3M (-0,04%), que divulga resultados amanhã. Operadores disseram que o mercado reagiu aos indicadores de encomendas de bens duráveis e vendas de imóveis residenciais novos, às avaliações relativamente otimistas sobre a economia contidas no documento conhecido como "livro bege", do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), e a notícias positivas sobre grandes empresas, como Alcoa, Amazon.com e Motorola. "As encomendas de bens duráveis e os informes sólidos de resultados financeiros das empresas ajudaram a movimentar o mercado; à tarde, o impulso veio do livro bege", comentou o estrategista Rob Morgan, da Janney Montgomery Scott. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque foi Alcoa, com alta de 5,32%, depois de a empresa anunciar que estuda separar ou vender suas unidades de embalagens e produtos ao consumidor. As da IBM avançaram 3,02% e fecharam no nível mais alto dos últimos cinco anos. As da Boeing, que divulgou resultados, subiram 1,09%. No setor de tecnologia, as ações da Amazon.com, que havia divulgado resultados ontem à noite, subiram 26,95%; as da Sun Microsystems, caíram 11,28%. As ações da Motorola subiram 1,5%, em reação ao anúncio de que o investidor Carl Icahn terá um assento na diretoria da empresa. Os ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) do banco holandês ABN Amro subiram 5,2%, depois de um consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland anunciar uma oferta de US$ 104 bilhões pela instituição (que já havia anunciado um acordo para ser adquirida pelo Barclays). O índice Dow Jones fechou em alta de 135,95 pontos, ou 1,05%, em 13.089,89 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 23,35 pontos, ou 0,92%, em 2.547,89 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 15,01 pontos, ou 1,01%, para 1.495,42 pontos. O Nyse Composite avançou 98,07 pontos, ou 1,02%, para 9.746,57 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,679 bilhão de ações, de 1,650 bilhão ontem; 2.327 ações subiram, 961 caíram e 143 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,702 bilhões de ações negociadas, de 2,277 bilhões ontem, com 1.824 ações fechando em alta e 1.256 em queda. As informações são da Dow Jones.