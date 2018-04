Dow Jones fecha em nível recorde, mas Nasdaq recua O mercado norte-americano de ações repetiu o desempenho de ontem e fechou com os índices Dow Jones e S&P-500 em alta e o Nasdaq em queda. Desta vez, o Dow Jones fechou em nível recorde, superando os 12.786,64 pontos do dia 20 de fevereiro. É a primeira vez que o índice fecha acima dos 12.800 pontos. A máxima do dia, de 12.838,46 pontos, também é recorde. "Foi uma história de dois mundos diferentes hoje. O Dow Jones teve algumas boas notícias, entre elas JP Morgan Chase e Boeing. A decepção com o informe de resultados da Yahoo teve um efeito negativo no setor de tecnologia", comentou o operador Jamie Atkins, da Clearwater Capital Management. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da IBM caíram 2,39% e as da Intel subiram 1,86%; ambas haviam divulgado resultados ontem depois do fechamento, assim como Yahoo (-11,78%). As do banco JP Morgan Chase, que divulgou resultados hoje, subiram 3,77%; as da United Technologies subiram 1,12%, também em reação a seu informe de resultados. As ações da Boeing subiram 3,79%, em reação ao anúncio de uma encomenda de 30 jatos 787 Dreamliner avaliada em US$ 5,4 bilhões. As ações da Caterpillar avançaram 2,53%, depois de a Wachovia Securities elevar sua recomendação. Entre as empresas que divulgaram resultados também estavam Netflix (-9,4%), Seagate Technology (-3,8%), AMR (+3,7%), Washington Mutual (+5,1%) e Motorola (+1,50%). As ações da Research in Motion subiram 2,36%, depois de a empresa restaurar o serviço BlackBarry, que havia ficado fora do ar durante toda a noite desta terça-feira. O índice Dow Jones fechou em alta de 30,80 pontos, ou 0,24%, em 12.803,84 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 6,45 pontos, ou 0,26%, em 2.510,50 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,02 ponto, ou 0,07%, para 1.472,50 pontos. O Nyse Composite avançou 3,18 pontos, ou 0,03%, para 9.634,87 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,610 bilhão de ações, de 1,573 bilhão ontem; 1.422 ações subiram, 1.835 caíram e 164 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,087 bilhões de ações negociadas, de 1,914 bilhão ontem, com 1.220 ações fechando em alta e 1.800 em queda. As informações são da Dow Jones.