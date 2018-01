Dow Jones fecha em nível recorde pelo 2º dia seguido O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones registrando seu segundo recorde consecutivo de fechamento; a máxima durante o dia também foi recorde. "A chave do dia foi o índice de preços ao consumidor, que afastou qualquer idéia de que possam acontecer novas elevações das taxas de juro pelo Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA). A produção industrial de novembro, que superou as previsões, também foi uma boa surpresa", comentou o estrategista-chefe da Bell Curve Trading, Bill Strazzullo. Ele acrescentou que o recuo dos principais índices à tarde "provavelmente pode ser atribuído à alta dos preços do petróleo ao longo do dia". Outro fator foi o vencimento de opções e futuros. Ações As ações da produtora de software Adobe Systems subiram 4,9%, em reação a seu informe de resultados. As da fabricante de artigos desportivos Quicksilver avançaram 8,2%, também em reação a seu informe de resultados. As da indústria de ferramentas Black & Decker caíram 10%, depois de a empresa fazer um alerta de queda nos lucros. As ações da fabricante de microcomputadores Dell caíram 1,3%, depois de a empresa adiar a divulgação de seu informe de resultados, por causa de investigações de irregularidades que estão em andamento. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 28,76 pontos, ou 0,23%, em 12.445,52 pontos. A mínima foi em 12.417,88 pontos e a máxima em 12.486,30 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 3,35 pontos, ou 0,14%, em 2.457,20 pontos, com mínima em 2.455,24 pontos e máxima em 2.470,02 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,60 ponto, ou 0,11%, para 1.427,09 pontos. O NYSE Composite recuou 6,81 pontos, ou 0,07%, para 9.140,39 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 2,137 bilhões de ações, de 1,600 bilhão ontem; 1.552 ações subiram, 1.761 caíram e 166 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,371 bilhões de ações negociadas, de 1,951 bilhão ontem, com 1.464 ações fechando em alta e 1.608 em queda. Na semana, o Dow acumulou uma alta de 1,12%, o Nasdaq, um avanço de 0,81% e o S&P-500, um ganho de 1,22%. As informações são da Dow Jones.