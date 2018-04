Dow Jones fecha em nível recorde pelo 3º dia seguido O mercado norte-americano de ações fechou em leve alta, com o índice Dow Jones registrando seu terceiro fechamento consecutivo em nível recorde (e o 12º nos últimos 17 pregões). O S&P-500 teve seu sexto pregão consecutivo de altas, o que não acontecia desde março, e fechou no nível mais alto dos últimos seis anos. O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulgou hoje que manteve a taxa básica de juros da economia em 5,25% ao ano, decisão amplamente prevista pelo mercado. "O mercado subiu porque acho que as pessoas estão ficando mais confortáveis e confiantes em que o Fed será capaz de articular um 'pouso suave' para a economia. Isso é muito positivo para as ações, mas acho que a maior parte dessa boa notícia já está nos preços", comentou o estrategista-chefe do Deutsche Bank, Larry Adam. Ações Entre as componentes do Dow Jones, as ações do Altria Group subiram 2,86%, em reação a seu informe de resultados. As da General Motors, que haviam subido 8,6% nos primeiros dois dias da semana, caíram 4,09%, também depois da divulgação de seu informe de resultados. As da Ford avançaram 2,29%, dando continuidade aos ganhos de ontem. Também divulgaram resultados Boeing (-3,27%), DaimlerChrysler (+4,5%), Amazon.com (+12,04%), Colgate-Palmolive (+2,81%), Corning (-8,8%), KLA-Tencor (+8,4%), ImClone Systems (+5,3%), RadioShack (-7,7%). As ações da Microsoft, que divulga resultados amanhã depois do fechamento, subiram 0,11%. Aetna, Black & Decker, Bunge, Chubb, Dow Chemical, Exxon Mobil, Kellogg, Lear, LSI Industries, MedImmune, Newell Rubbermaid, NYSE Group, PerkinElmer, Provident Financial, Raytheon, Sprint Nextel, Sun Microsystems, US Airways e Wendy's International também divulgam resultados amanhã. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 6,80 pontos, ou 0,06%, em 12.134,68 pontos. A mínima foi em 12.081,77 pontos e a máxima em 12.147,97 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 11,75 pontos, ou 0,50%, em 2.356,59 pontos, com mínima em 2.338,65 pontos e máxima em 2.359,76 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 4,84 pontos, ou 0,35%, para 1.382,22 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 45,69 pontos, ou 0,52%, para 8.795,76 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,840 bilhão de ações, de 1,706 bilhão ontem; 2.274 ações subiram, 1.085 caíram e 132 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,146 bilhões de ações negociadas, de 1,914 bilhão ontem, com 1.747 ações fechando em alta e 1.303 em queda. As informações são da Dow Jones.