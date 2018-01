Dow Jones fechou em nível recorde ontem O mercado norte-americano de ações fechou ontem com os principais índices em direções divergentes: o Dow Jones subiu e estabeleceu novo recorde no fechamento (pela 21ª vez desde outubro), enquanto o Nasdaq caiu em reação ao informe de resultados da Oracle. O Dow Jones operou em baixa durante a manhã, em reação ao índice de preços ao produtor (PPI) de novembro, que ficou acima das previsões. A virada aconteceu no começo da tarde. "Muitos gerentes de investimento estão com uma quantidade de recursos relativamente alta para investir e estão aproveitando sinais de debilidade como oportunidades para comprar", comentou David Klaskin, da Oak Ridge Investments. As ações da Oracle, que havia divulgado resultados anteontem depois do fechamento, caíram 4,5%. Entre as empresas que divulgaram resultados também estavam Morgan Stanley (+1,7%) e Circuit City Stores (-17,5%). Entre as componentes do Dow, as ações da ExxonMobil subiram 2%, em reação à alta dos preços do petróleo; as da Pfizer avançaram 1,4%, depois de a empresa anunciar um aumento dos dividendos. As da AT&T caíram 1,4%, depois de um integrante da Comissão Federal de Comunicações (FCC) dizer que votará contra a autorização para a fusão da empresa com a BellSouth, por razões éticas. No setor automotivo, as ações da Ford subiram 2,1%, após elevação de recomendação pela Morgan Stanley. O índice Dow Jones fechou em alta de 30,05 pontos (0,24%), em 12.471,32 pontos. A mínima foi em 12.397,61 pontos e a máxima em 12.491,91 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 6,02 pontos (0,25%), em 2.429,55 pontos, com mínima em 2.408,85 pontos e máxima em 2.437,33 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,07 pontos (0,22%), para 1.425,55 pontos. O NYSE Composite avançou 34,39 pontos (0,38%), para 9.139,44 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 2,137 bilhões de ações, de 1,532 bilhão ontem; 1.821 ações subiram, 1.512 caíram e 159 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,012 bilhões de ações negociadas, de 1,943 bilhão ontem, com 1.360 ações fechando em alta e 1.708 em queda. Títulos Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) não mostraram direção clara e chegaram ao fim do dia próximos dos níveis de segunda-feira; os preços das T-notes de 2 anos tiveram uma leve alta, com correspondente baixa nos juros, enquanto os preços dos Treasuries de prazos mais longos caminharam na direção oposta. As declarações feitas no meio da tarde pelo presidente do Fed de Dallas, Richard Fisher, não tiveram impacto no mercado; ele se limitou a reafirmar que a inflação segue sendo a principal preocupação do Fed (banco central americano), que a instituição depende dos indicadores para formular sua política e que a economia continua robusta, à exceção de alguns setores. No fechamento ontem em Nova York, o juro projetado pelos T-Bonds de 30 anos estava em 4,723% ao ano, de 4,714% na segunda; o juro das T-Notes de 10 anos estava em 4,593%, de 4,591% anteontem; o juro das T-Notes de 2 anos estava em 4,712%, de 4,725% na segunda. As informações são da Dow Jones.