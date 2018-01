Dow Jones mantém alta de quase 1% O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, mantém alta superior a 100 pontos em Wall Street, onde o mercado segue animado pelas notícias de fusões e aquisições que, mais cedo, impulsionaram os mercados da Ásia e da Europa. Os principais índices estão, no entanto, abaixo das máximas do dia. Às 16h43 (de Brasília), o Dow Jones subia 114 pontos, ou 0,95%, para 12.224 pontos. O Nasdaq estava em alta de 0,74% e o S&P 500 avançava 1,04%. Dos 30 componentes do Dow Jones, 28 apresentavam alta, incluindo Caterpillar (2,2%), Microsoft (1,7%) e AT&T (1,7%). Analistas como o chefe de renda variável do Deutsche Bank nos EUA, Owen Fitzpatrick, afirmam que, apesar das boas novas corporativas, a alta das ações é limitada pela falta de clareza sobre a questão do mercado de crédito imobiliário a clientes de alto risco (conhecido como subprime). "Há também uma crescente preocupação de que a economia esteja enfraquecendo", comentou. As informações são da agência Dow Jones.