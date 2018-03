Dow Jones opera de lado e Nasdaq tem recuperação Os principais índices das Bolsas em Wall Street operam em direções divergentes, mistos, com o resultado da IBM no quarto trimestre decepcionando os investidores e pressionando o índice Dow Jones, e o Nasdaq tentando uma recuperação, depois da queda de ontem. Por volta das 18 horas (de Brasília), as ações da IBM caíam 3,5%. As da General Electric também caíam 2,4%, também em reação a seu informe de resultados. As da Motorola reverteram a queda sofrida pela manhã e subiam 2,5%, depois de a empresa divulgar resultados e anunciar 3.500 demissões para o primeiro semestre deste ano. As ações da Alcoa subiam 3,6%, em reação ao anúncio de um programa de recompra de ações e do aumento de 13% no dividendo anual. As ações da Exxon Mobil subiam 1,6%, em reação à alta dos preços do produto. No setor financeiro, as ações do Citigroup recuavam 0,7%, em reação a seu informe de resultados. Às 18h10 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 3 pontos, ou -0,03%, o S&P-500 subia 4 pontos, ou 0,28%, e o Nasdaq ganhava 8 pontos, ou 0,36%. As informações são da Dow Jones.