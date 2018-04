Dow Jones opera em alta, mas Nasdaq recua O índice Dow Jones segue em alta esta tarde - próximo do recorde intraday (durante um dia) de 12.795 pontos - impulsionado pelos balanços positivos e o dado de inflação benigno, contudo, o restante do mercado mantém um tom de cautela, diante das expectativas dos resultados de empresas do setor de tecnologia nesta noite - IBM, Intel e Yahoo. O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) subiu abaixo das expectativas, aliviando um pouco os temores relacionados com inflação, enquanto os lucros da Coca-Cola e a Johnson & Johnson alimentaram as esperanças de resultados corporativos mais fortes. Às 16h47 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 48 pontos, ou 0,38%, a 12.768 pontos, o Nasdaq recuava 2 pontos, ou 0,11%, e o S&P-500 subia 2 pontos, ou 0,17%. As informações são da Dow Jones.