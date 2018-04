Dow Jones opera em alta, mas Yahoo abala o Nasdaq Os índices Dow Jones e S&P operam em alta, gradualmente se recuperando das mínimas da manhã, enquanto o Nasdaq continua sinalizando perdas mais profundas, em razão das preocupações sobre o setor de tecnologia, depois que a Yahoo não conseguiu atingir as expectativas de lucro dos analistas e a IBM foi rebaixada pelo Goldman Sachs. Na terça-feira, o mercado se aproximou de suas máximas históricas, depois de um rali constante que começou no início de março e se prolongou, com raras interrupções, com o início da temporada de divulgação de balanços do primeiro trimestre. Mas a rodada de balanços do setor de tecnologia abalou, parcialmente, o clima positivo. "Alguns lucros de componentes do Dow Jones podem ajudar o índice, mas o mercado amplo está começando a mostrar que se antecipou, talvez com muita rapidez, à temporada de balanços" comentou o estrategista-chefe para o mercado dos EUA da Cantor Fitzgerald, Marc Pado. Às 12h20 horas (de Brasília), o Dow Jones subia 0,08% e o S&P 500, 0,04%. O Nasdaq recuava 0,22%. A ação da IBM atuava como as principal draga do Dow Jones, cedendo 2,1%. Enquanto os lucros da IBM ficaram, basicamente, em linha com as expectativas, o Goldman Sachs rebaixou as projeções para a empresa, justificando que a decisão considerou o esfriamento dos gastos com tecnologia. Contrabalançando o desempenho da IBM, o JP Morgan Chase subia 4%, após o lucro do terceiro maior banco dos EUA ter superado por uma margem ampla a expectativa dos analistas. O grupo também elevou seu dividendo em 12% e lançou um programa de US$ 10 bilhões de recompra de papéis. A Intel também dava suporte ao Dow Jones, com ganho de 1%, em reação ao lucro apresentado, ontem à noite, que superou as previsões. A Caterpillar, outra ação componente do Dow Jones, subia 1,4%, depois que o Wachovia elevou a recomendação da empresa, prevendo que seu lucro deve se acelerar em 2008. A United Technologies, que também integra a cesta do Dow Jones, ganhava 0,5%, após trazer um lucro que superou as estimativas dos analistas. Fora do universo do Dow Jones, a Yahoo cedia 11,8%, após a companhia de internet ter anunciado que seu lucro do primeiro trimestre ficou em US$ 142 milhões, ou US$ 0,10 por ação, inferior ao US$ 0,11 previsto pelos analistas, na média. As ações da Motorola subiam 1,1%, mesmo após a companhia de celulares anunciar prejuízo no primeiro trimestre e declínio no faturamento. No entanto, o lucro e faturamento, excluindo itens especiais, superaram a previsão. A Abbott Laboratories via suas ações cederem 2,4% depois que anunciou queda de 195 no lucro. As ações das companhias aéreas não tinham um desempenho coeso, mas a operadora de baixo custo JetBlue Airways liderava o bloco dos papéis que transitavam pelo território positivo. Os papéis da JetBlue subiam 2,63%, ajudados pela notícia de que o investidor George Soros informou que detém uma fatia de 11,5% na companhia. A Research In Motion, fabricante do BlackBerry, cediam 0,7%, reduzindo as perdas do início da manhã, que foram motivadas pela notícia de pane no sistema de comunicação do aparelho. As informações são da Dow Jones.