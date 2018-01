Dow Jones opera em leve baixa pressionado por GM Os principais índices de ações seguem com desempenhos desiguais, com as notícias sobre a inesperada queda no índice de sentimento do consumidor reduzindo os efeitos do declínio dos preços do petróleo e lucros melhores que as expectativas da Dell Inc. O volume permanece fraco, com os operadores se colocando de lado na véspera do feriado de Ação de Graças. Sobre o índice Dow Jones também pesa a queda das ações da General Motors, que por volta das 18h30 recuavam 4,72%, depois de terem acumulado uma queda de 11% em três sessões, pressionadas pelas especulações, confirmadas hoje, de que o bilionário investidor Kirk Kerkorian reduziu sua participação na montadora para 7,4%, de 9,9%. Por volta do mesmo horário, as ações da Dell registravam um ganho de 9,63% e ajudavam a sustentar o Nasdaq em alta modesta. Às 18h39 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 2 pontos, ou 0,02%, o Nasdaq subia 10 pontos, ou 0,42%, e o S&P-500 registrava um ganho de 2 pontos, ou 0,19%. As informações são da Dow Jones.