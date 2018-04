Dow Jones opera praticamente estável na abertura O índice Dow Jones abriu hoje praticamente estável, com alta de 0,01% nos primeiros negócios, a 11.672 pontos. Nas primeiras transações, a bolsa eletrônica Nasdaq tinha ganho de 0,29%, a 2.231 pontos. Pesa sobre os negócios o comportamento negativo do mercado de commodities. Há pouco, o contrato de cobre para entrega em dezembro tinha queda de quase 4% e o ouro negociado no mercado à vista desvalorizava 1,95%. Ontem, as ações de tecnologia pesaram particularmente sobre o Dow Jones, que mais uma vez não conseguiu fechar em nível recorde. O indicador terminou em 11.670 pontos, com queda de 0,07%. Nesta terça-feira, as ações das montadoras vão estar no centro das atenções por conta da divulgação dos números de vendas de setembro. A unidade norte-americana da DaimlerChrysler deve apresentar o pior desempenho. Para General Motors e Ford espera-se vendas inalteradas na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na Europa, Renault e Peugeot Citröen tiveram suas recomendações reduzidas por analistas de bancos de investimentos.