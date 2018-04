Dow Jones pode fechar em novo recorde na Bolsa de NY O mercado de ações norte-americano segue em firme alta, com o Dow Jones caminhando para mais um fechamento recorde, impulsionado pela recuperação das bolsas asiáticas durante à noite, lucros superiores ao esperado da Caterpillar e Google. Pouco antes das 17 horas (de Brasília), os papéis da Caterpillar subiam 4,78% e os do Google avançavam 2,61%. "O mercado está sendo ajudado pelos lucros que vieram acima das expectativas", disse Owen Fitzpatrick, do Deutsche Bank. "Tudo está apontando para uma economia em desaceleração, mas as companhias parecem estar lidando com isso bastante bem, até mesmo elevando as previsões ou mantendo-as iguais", acrescentou. Às 16h55 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,11%, o Nasdaq avançava 0,79% e o S&P-500 registrava ganho de 0,87%. As informações são da Dow Jones.