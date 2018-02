Dow Jones recua, mas mantém chance de recorde As Bolsas de Nova York operam próximas da estabilidade, com o índice Dow Jones em ligeira baixa de 0,04% às 12h19, a 11.713 pontos, e o Nasdaq em alta de 0,03%. Há chances de o Dow Jones tentar encerrar o trimestre e ano fiscal para o governo dos EUA no maior patamar de sua história. Faltam alguns pontos para o recorde e os futuros de Wall Street. O trimestre termina hoje e devem ser pesados os movimentos de final de trimestre, por meio do qual os fundos optam por papéis lucrativos para ampliar a performance de suas carteiras. Ontem, o Dow Jones completou quatro sessões em alta e fechou apenas 4,5 pontos abaixo de seu recorde histórico de 11.722,98 pontos, estabelecido em 14 de janeiro de 2000. O petróleo de novembro opera em baixa de 1,37%, a US$ 61,90 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), reagindo a comentários da Nigéria, negando que pretenda fazer um corte na produção como parte de um pacto informal com Kuwait e Arábia Saudita para conter a queda dos preços do petróleo. As informações são da Dow Jones.