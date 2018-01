Dow Jones reduz alta, mas Nasdaq mantém vigor As bolsas norte-americanas mantêm o vigor da manhã e seguem em alta, com a ponta de compra sustentada pelos dados favoráveis da produção industrial divulgados no começo do dia e pelo resultado da Cisco. O Nasdaq registra os maiores ganhos entre os principais índices acionários norte-americanos, somando 0,75% às 17h07 (de Brasília). O Dow Jones subia 0,01%, limitado pela proximidade da pontuação máxima recorde, atingida hoje, aos 12.700,30 pontos. O índice S&P 500 avançava 0,14%. As ações da Caterpillar lideram os ganhos do Dow Jones, somando 2,1%. Os papéis da DuPont também são destaque de alta, de mais de 1%. Os papéis da Cisco registravam ganhos superior a 4%. O Nasdaq é sustentado também pelos papéis da TiVo, que subiam mais de 8%, depois de anunciar um novo serviço para download de vídeos com a Amazon.com (+2,4%). Os papéis da Intel subiam 0,9%, acompanhando o movimento do setor com a notícia de que a companhia alemã Infineon Technologies (+11%) ganhou uma licitação para fornecimento de chips para celulares para a Nokia. Ainda no segmento, os papéis da Broadcom avançavam 6%, com a vitória em uma disputa judicial relacionada a propriedade intelectual travada com a Qualcomm. As informações são da Dow Jones.