Dow Jones registra novo recorde após queda da inflação O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones registrando seu terceiro recorde consecutivo no fechamento. As Bolsas abriram em alta, em reação ao índice de preços ao consumidor de outubro, que ficou abaixo das previsões. Mas esses ganhos não se sustentaram e no começo da tarde os principais índices haviam recuado para os níveis de ontem. A aceleração da queda dos preços do petróleo, porém, motivou novo movimento de compras à tarde. A alta de hoje "está em linha com o que temos visto desde julho, quando os temores sobre a inflação se reduziram", disse o estrategista Benky Chadha, do Deutsche Bank. Para ele, o recuo da inflação e a queda dos preços do petróleo fazem crescer as chances de que a economia dos EUA tenha um "pouso suave". "Se a inflação está se moderando, não há motivo para o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) elevar as taxas de juro, e isso cria um ambiente favorável para as ações", acrescentou. Ações As ações da Exxon Mobil caíram 2,9%, em reação à baixa dos preços do petróleo. As da rede de emissoras de rádio Clear Channel subiram 3,6%, depois de um consórcio de fundos concordar em adquirir a empresa por US$ 26,7 bilhões. As ações da Kellogg, Brown & Root, subsidiária da Halliburton para a área de logística, subiram 22% em seu dia de estréia. As ações da Sears caíram 5,5%, em reação a seu informe de resultados. No setor de tecnologia, as ações da Dell cederam 2,5%, depois de a empresa anunciar que está sendo investigada pela Securities and Exchange Comission (a CVM norte-americana) e adiar a divulgação de seu informe de resultados do terceiro trimestre. As da BEA Systems recuaram 16,4%, após rebaixamento de recomendação por analistas. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 54,11 pontos, ou 0,44%, em 12.305,82 pontos. A mínima foi em 12.250,05 pontos e a máxima em 12.325,91 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 6,31 pontos, ou 0,26%, em 2.449,06 pontos, com mínima em 2.438,04 pontos e máxima em 2.453,35 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,19 pontos, ou 0,23%, para 1.399,76 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 1,33 ponto, ou 0,01%, para 8.894,48 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,703 bilhão de ações, de 1,715 bilhão ontem; 1.788 ações subiram, 1.541 caíram e 154 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,107 bilhão de ações negociadas, com 1.526 ações fechando em alta e 1,509 em queda. As informações são da Dow Jones.