Dow Jones registra recorde pelo 3º dia seguido O mercado norte-americano de ações registrou alta, com o índice Dow Jones fechando em nível recorde pelo terceiro dia consecutivo e menos de 38 pontos abaixo dos 13 mil pontos. A máxima do dia, de 12.966,29 pontos, também é recorde. No caso do Dow Jones, esta foi a segunda melhor semana do ano. O Nasdaq, por sua vez, fechou em alta depois de três semanas consecutivas de quedas. "O principal fator hoje foram os informes de resultados, os quais em sua maioria superaram as previsões, em alguns casos por grande margem. Hoje nós recebemos mais evidências dessa tendência, por parte de empresas como Caterpillar e Google, e isso ajudou a aliviar os temores de que a economia e os lucros estejam em desaceleração", comentou o analista Michael Malone, da Cowen & Co. Entre as empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Caterpillar (+4,7%), Honeywell (+4,8%), American Express (+3,5%), Google (+2,3%), Pfizer (-0,37%) e McDonald's (-0,86%); as duas últimas foram as únicas, entre as 30 componentes do Dow Jones, a fechar em baixa. O índice Dow Jones fechou em alta de 153,35 pontos, ou 1,20%, em 12.961,98 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 21,04 pontos, ou 0,84%, em 2.526,39 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 13,62 pontos, ou 0,93%, para 1.484,35 pontos. O Nyse Composite avançou 95,65 pontos, ou 1,00%, para 9.697,34 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,954 bilhão de ações, de 1,636 bilhão ontem; 2.560 ações subiram, 726 caíram e 132 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,145 bilhões de ações negociadas, de 2,103 bilhões ontem, com 2.079 ações fechando em alta e 939 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 2,77%, o Nasdaq, um ganho de 1,38%, e o S&P-500, um avanço de 2,17%. Desde sua estréia, em 26 de maio de 1896, o índice Dow Jones levou 21.652 pregões para alcançar pela primeira vez os 1.000 pontos; para passar dos 10.000 para os 11.000 pontos, foram necessários apenas 24 pregões (isso aconteceu em 1999, no auge da "bolha" das ações de tecnologia); e para passar dos 11.000 pontos para os 12.000, ele demorou 1.879 dias. As informações são da Dow Jones.