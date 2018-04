Dow Jones renova pontuação máxima, mas Nasdaq cai Os principais índices do mercado de ações norte-americano registram um desempenho desigual, com o Dow Jones alcançando nova pontuação máxima recorde, de 12.989 pontos, enquanto o Nasdaq e o S&P-500 têm dificuldade em se manter em território positivo. O Dow Jones segue sustentado pela perspectiva positiva da Texas Instruments e notícias da IBM, que ajudaram a compensar os indicadores econômicos ruins divulgados mais cedo - queda de 8,4% nas vendas de imóveis residenciais usados em março e deterioração acima das expectativas do índice de confiança do consumidor norte-americano para 104,0 em abril. "As ações sofreram um pouco com as transações de vendas da manhã", disse o analista Frederic Ruffy, da Optionetics. "Contudo, as notícias de lucros positivos da Texas Instrumentos, Dupont, Whirlpool, e alguns outros têm ajudado a manter um piso sob os preços", acrescentou. Às 16h50 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 34 pontos, ou 0,27%, o Nasdaq recuava 1 ponto, ou 0,05%, e o S&P-500 caía 0,53 ponto, ou 0,04%. As informações são da Dow Jones.