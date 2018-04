Dow Jones segue em alta, mas abaixo dos 12 mil pontos Os principais índices de ações do mercado norte-americano oscilam em direções desiguais em Nova York, com o Dow Jones sustentando uma alta modesta, embora abaixo do nível recorde estabelecido mais cedo em resposta aos lucros positivos divulgados pela IBM e Intel. Por outro lado, a fraqueza de algumas blue chips (ações de primeira linha) do setor de semicondutores mantém o índice Nasdaq, da Bolsa eletrônica, em território negativo. Por volta das 16h30 (horário de Brasília), as ações da IBM subiam 3,22% e as da Intel avançavam 1,23%. O índice de Semicondutores Filadélfia registra uma queda de 2,48%, com os ganhos da Intel sendo anulados pela perspectiva desapontadora de encomendas e vendas da fabricante de equipamentos de chips holandesa ASML. Às 16h33, o índice Dow Jones subia 34 pontos, ou 0,29%, aos 11.983 pontos. O Nasdaq caía 8 pontos, ou 0,37%, e o S&P-500 registrava um ganho de 1 ponto, ou 0,09%. As informações são da Dow Jones.