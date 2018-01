Dow Jones segue em alta, mas Nasdaq mantém queda Os principais índices das Bolsas em Wall Street seguem em direções divergentes, com o mercado focado sobre questões corporativas e praticamente ignorando o forte dado de atividade do setor de serviços do Instituto para Gestão de Oferta (ISM), divulgado mais cedo. O Dow Jones e o S&P-500 registram uma leve alta ajudados pelas notícias de novas encomendas da Boeing e dados de vendas da Wal-Mart. Por outro lado, o Nasdaq oscila em ligeira baixa, pressionado pela fraqueza da gigante Microsoft. Por volta das 17h45 (de Brasília), as ações da Boeing subiam 0,90% com as notícias de que a UPS encomendou 27 Boeings 767, enquanto os papéis do Wall Mart avançavam 1,35% após divulgar um aumento de 2,2% nas vendas de janeiro, acima das expectativas do mercado. No setor de tecnologia, as ações da Microsoft perdiam 2,41% depois de um artigo da Barron's ter sugerido que o preço do ativo provavelmente vai cair após a divulgação do novo sistema operacional Vista. Às 17h49(de Brasília), o índice Dow Jones subia 23 pontos, ou 0,18%, o Nasdaq perdia 0,83 ponto, ou -0,03%, e o S&P-500 subia 0,53 ponto, ou 0,02%. As informações são da Dow Jones.