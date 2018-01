Dow Jones segue em baixa e Nasdaq em alta Os principais índices das Bolsas em Wall Street seguem em direções divergentes, com o Dow Jones em leve queda e o S&P-500 e o Nasdaq em alta. Os dados do relatório de emprego de janeiro, mais fracos do que o esperado, acalmaram as preocupações do mercado com a inflação. O Departamento do Trabalho dos EUA informou que foram criados 111 mil postos de trabalho em janeiro, quando se previa um crescimento de 155 mil em dezembro. A taxa de desemprego subiu para 4,6%, para previsões de 4,5%. ?Um certo recuo não é surpresa, depois dos dois últimos fortes pregões que nós tivemos?, disse Ken Tower, da CyberTrader. ?É o fim da semana, então investidores de curto prazo estão tentando realizar lucros?. As ações da Amazon.com perdiam 3,1%, enquanto as da Electronics Arts subiam 3,8%, após elevação de recomendação pelo Deutsche Bank. Às 17h22 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 26 pontos, ou 0,21%, o Nasdaq subia 5 pontos, ou 0,20%, e o S&P-500 ganhava 1 ponto, ou 0,11%. As informações são da Dow Jones