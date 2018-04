Dow Jones segue para fechar em nível recorde em NY O mercado de ações norte-americano permanece registrando um desempenho desigual, com o índice Dow Jones caminhando para fechar em nível recorde - impulsionado pelos ganhos das ações de maior peso como da JP Morgan Chase, Boeing e Caterpillar -, e o Nasdaq em leve baixa, pressionado pela fraqueza do setor de tecnologia, após os lucros desapontadores do Yahoo e rebaixamento da IBM. "Mais do que qualquer coisa, o recuo desta manhã foi por causa de alguma consolidação depois de três dias consecutivos de ganhos", disse Michael Malone, analista da Cowen & Co. Às 16h56 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,32%, o Nasdaq caía 0,19% e o S&P-500 avançava 0,12%. As informações são da Dow Jones.