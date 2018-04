Dow Jones sobe 0,05% e tenta seguir acima dos 13 mil O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, inicia a tarde tentando se manter sem entusiasmo acima dos 13 mil pontos, com os investidores absorvendo esse patamar. O setor de transportes dava pressões negativas ao mercado, mas o lucro impressionante da Apple e o prejuízo menor que o esperado da Ford alavancavam o sentimento. ÀS 14h30 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,05%, para os 13.093 pontos, com os ganhos sendo impulsionados, principalmente, pelas ações da 3M. O Nasdaq subia 0,11% e o S&P 500 cedia 0,16%. As ações da Apple superaram a marca de US$ 100, chegando a US$ 102,22, uma máxima histórica que indicava alta de 7,2% no dia, após a fabricante do iPod e do iMac anunciar crescimento de 88% no lucro no segundo trimestre fiscal. "Esse foi o melhor trimestre encerrado em março que já tivemos", comentou o diretor financeiro, Peter Oppenheimer. Custos menores com componentes - principalmente associados à memória flash - alavancaram a lucratividade no trimestre, mas a empresa alertou seus investidores para que não façam planos com bases nessas margens daqui para frente. Os papéis da fabricante do Post-it subiam 4,4%, contribuindo com 27 pontos ao potencial de alta do índice Dow Jones. A GM e a Exxon contribuíam com cerca de 11 pontos juntas. A 3M anunciou que seu lucro no primeiro trimestre cresceu 52%, em reflexo, principalmente, da venda de seus negócios farmacêuticas na Europa, assim como do crescimento sólido de várias de suas linhas de negócios. A Ford Motors anunciou que seu prejuízo diminuiu para US$ 282 milhões, ou US$ 0,15 por ação, na comparação com o prejuízo de US$ 1,4 bilhão, ou US$ 0,76 por ação do ano anterior. Os papéis da montadora eram negociados em alta de 4,6%. Os papéis do setor de transportes exerciam pressões negativas, com empresas como a United Parcel Service, Norfolk Southern e Arkansas Best anunciando lucros fracos e vendo suas ações caírem 1,5%, 2,3% e 3,3%, respectivamente. As ações da Applebee´s International, com unidades também no Brasil, subiam 7%, após informar que recebeu várias ofertas de compra e concordou em dar ao investidor Richard Breeden e a um de seus escolhidos vagas no conselho. As informações são da Dow Jones.