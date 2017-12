Dow Jones sobe 0,10% e Nasdaq cai 0,23% na abertura Os principais índices de ações das Bolsas de Nova York começaram o dia em direções diferentes. Às 10h55, o Dow Jones subia 0,10%, enquanto o Nasdaq caía 0,23%. O presidente do banco central americano (Fed), Ben Bernanke, volta a falar hoje, mas a expectativa é que repita, em linhas gerais, o tom suave que impulsionou as ações e derrubou os juros dos títulos do Tesouro dos EUA ontem. No pré-mercado, as ações da Apple disparavam mais de 12%. Ontem, depois do fechamento, a fabricante de computadores disse que lucrou US$ 0,54 por ação no segundo trimestre deste ano, bem mais que a previsão de analistas, de US$ 0,44 por ação, e da estimativa da própria empresa, que era de lucro de US$ 0,39 a US$ 0,43 por ação. O grupo vendeu 1,33 milhão de Macintosh no trimestre, o que lhe ajudou a registrar uma receita recorde de US$ 4,37 bilhões. A venda de 8,1 milhões de Ipods também superou previsões. O banco de investimentos Merrill Lynch elevou a recomendação para as ações do grupo de neutra para comprar. Ebay avançava 6%, depois de divulgar ontem lucro de US$ 0,24 por ação excluindo itens, em linha com as previsões de analistas. A receita cresceu 30% em comparação com o segundo trimestre do ano passado, para US$ 1,41 bilhão. Outro destaque positivo era Pfizer, que avançava 1,89% no pré-mercado. A farmacêutica anunciou nesta manhã lucro de US$ 0,50 por ação no segundo trimestre, excluindo itens extraordinários, acima do lucro de US$ 0,48 por ação esperado por analistas. O grupo também elevou previsão de resultado para o ano, para um lucro ajustado de US$ 2,00 por ação. As informações são da Dow Jones.