Dow Jones sobe 0,13% e Nasdaq cai 0,03%, na abertura Os principais índices de ações de Wall Street abriram o pregão em direções opostas. Às 12h36, o índice Dow Jones avançava 0,13%, enquanto o Nasdaq operava próximo da estabilidade, em leve baixa de 0,03%. Hoje, ao contrário de sexta-feira, o petróleo opera em queda forte. O ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, afirmou em uma reportagem que o mercado mundial da commodity "está com uma saúde e um equilíbrio muito, muito melhores". No pré-mercado, as ações da Apple subiam 1,5%, depois de o Citigroup ter elevado a recomendação para as ações da companhia de "manter" para "comprar", citando diversos catalisadores e expectativas de aumento da margem bruta. Sanofi-Aventis ganhava 1%, com uma reportagem do jornal londrino Times de que a empresa teria cancelado as negociações de fusão com a Bristol-Myers Squibb. Os papéis desta última caíam 5,2%. As ações da Four Seasons Hotels Inc. recuavam 2,2%, depois de a administradora de hotéis ter concordado em fechar o capital, numa transação avaliada em US$ 3,8 bilhões, incluindo dívidas. Adobe Systems, elevada de "neutra" para "comprar" pela Oppenheimer, ganhava 1%. Home Depot saltava 2,4%, depois de afirmar que estuda a separação ou a venda de suas operações de distribuição no atacado. O grupo contratou o Lehman Brothers para ajudá-lo nessa estratégia. As informações são da Dow Jones.