Dow Jones sobe 0,20%; Nasdaq cede 0,15% na abertura A Bolsa de Nova York abriu o pregão de hoje em alta, conforme sugeriram as negociações com índices futuros no pregão eletrônico, já que as notícias divulgadas até o momento não trouxeram informações negativas. Mas a expectativa com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março, na semana que vem, pode causar certa cautela durante a sessão. Às 10h40, dez minutos após o início do pregão em Nova York, o índice Dow Jones avançava 0,20%, a 12.578 pontos. O Nasdaq seguia direção oposto e caía 0,15%, a 2.476 pontos. O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) em março, que reflete a inflação no atacado, ficou estável em relação a fevereiro, mostrando pressão inflacionária mais suave do que a esperada pelos economistas, que projetaram aumento de 0,2% para o dado. As blue chips Merck e General Electric têm efeito positivo na abertura. As ações da Merck subiram 4,8% no pré mercado, com o anúncio ontem, no fim do dia, de projeções melhores de lucro para o primeiro trimestre e para 2007, citando "forte desempenho" em suas linhas de produtos. A GE subiu 1,2%, depois de informar, esta manhã, lucro em linha ao previsto. A General Electric disse que seu lucro líquido subiu para US$ 0,44 por ação no primeiro trimestre, superando a US$ 0,42 por ação registrado no mesmo período do ano passado, mas em linha ao previsto. As receitas do grupo no setor industrial e financeiro cresceram 6% para US$ 40,2 bilhões, também próximo ao previsto pelos economistas. A GE também reafirmou suas projeções para 2007. No setor de tecnologia, pressão dos papéis da Apple. As ações da companhia caíram 1,7% no pré mercado. A Apple anunciou que irá atrasar o lançamento do Leopard, um upgrade do sistema operacional Mac, para outubro. As informações são das agências internacionais.