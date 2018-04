Dow Jones sobe 0,27% e encerra perto de novo recorde O mercado norte-americano de ações fechou com o índice Dow Jones a apenas 9 pontos de estabelecer um novo recorde, enquanto o Nasdaq e o S&P-500 fecharam em níveis muito próximos aos de ontem. Durante o pregão, o Dow estabeleceu nova pontuação máxima recorde em 12.989,96 pontos. O mercado abriu em alta, reagindo ao informe de resultados da Texas Instruments, divulgado ontem depois do fechamento, e ao anúncio do programa de recompra de ações da IBM, de US$ 15 bilhões (a IBM também anunciou um aumento no dividendo do trimestre). A alta perdeu impulso no fim da manhã, em reação a indicadores econômicos fracos. Entre as componentes do Dow Jones, os destaques foram IBM (+3,45%); em reação a informes de resultados, as ações da DuPont avançaram 1,36% e as da AT&T caíram 1,68%. As da Honeywell subiram 3,26%. Entre as empresas que divulgaram resultados também estavam Whirlpool (+14%), Texas Instruments (+7,7%), Altera (+7,7%) e Lexmark International (-9%). As ações da Amazon.com, que divulgaria resultados depois do fechamento, recuaram 0,04%. O índice Dow Jones fechou em alta de 34,54 pontos, ou 0,27%, em 12.953,94 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 0,87 ponto, ou 0,03%, em 2.524,54 pontos. O Standard & Poor's-500 recuou 0,51 ponto, ou 0,03%, para 1.480,42 pontos. O Nyse Composite caiu 12,06 pontos, ou 0,12%, para 9.648,50 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,650 bilhão de ações, de 1,439 bilhão ontem; 1.457 ações subiram, 1.820 caíram e 162 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,277 bilhões de ações negociadas, de 1,965 bilhão ontem, com 1.379 ações fechando em alta e 1.677 em queda. As informações são da Dow Jones.