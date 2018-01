Dow Jones sobe 0,91% com notícias de fusão Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta em Nova York, impulsionados pelas declarações positivas sobre economia de um membro do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e uma série de acordos de fusão corporativa, com destaque para a oferta de US$ 3,7 bilhões para aquisição da Four Season Hotels Inc. Depois de acumular perdas por seis sessões consecutivas, o Dow Jones registra um ganho de três dígitos, com os investidores aparentemente tranqüilos com relação à eleição para o congresso, amanhã. Por volta das 17h29 (de Brasília), as ações da Four Season Hotels subiam 28,53%, enquanto as da Abbott Laboratories, que concordou em comprar a Kos Pharmaceuticals por cerca de US$ 3,7 bilhões, caíam 0,67%. As da Kos subiam 53,76%. Às 17h30 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 109 pontos, ou 0,91%, o Nasdaq avançava 35 pontos, ou 1,50%, e o S&P-500 registrava um ganho de 14 pontos, ou 1,08%. As informações são da Dow Jones.