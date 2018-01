Dow Jones sobe ao recorde após comentário de Poole Os principais índices de ações reverteram as perdas do dia e ganharam impulso no final da sessão, ajudados pelos ganhos de algumas blue chips (ações de primeira linha) do setor de varejo e com os investidores reagindo positivamente aos comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de São Francisco, William Poole. Os ganhos das ações da Wal-Mart Stores (+2,80%), Home Depot (+3,22%) e Intel Corp (+3,52%) também contribuíram para levar o Dow Jones a atingir nova máxima recorde de durante um pregão, de 12.223 pontos, superando a marca anterior de 12.196,32 pontos. O operador Larry Peruzzi, da Boston Company Asset Management, afirmou que o mercado começou a ficar melhor depois do discurso de Poole, que disse que a política monetária parece estar bem posicionada para lidar com as pressões inflacionárias atuais nos EUA. "O ponto principal dos comentários foi que o Fed está olhando para múltiplos fatores e não está focando apenas a inflação", disse Peruzzi. "Eles estão preocupados com relação ao setor de residências e com o crescimento", acrescentou. Os investidores também comemoram o fraco dado de índice de preços ao produtor divulgado pela manhã, embora muitos ainda estejam na expectativa com a inflação ao consumidor, esperada para quinta-feira. O dado pode confirmar os sinais de uma desaceleração na tendência de pressão de preços. Às 18h42 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 87 pontos, ou 0,72%, a 12.219 pontos, o Nasdaq avançava 20 pontos, ou 0,87%, e o S&P-500 registrava uma alta de 9 pontos, ou 0,66%. As informações são da Dow Jones.