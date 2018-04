Dow Jones sobe e volta a acumular alta no ano Um ganho de três dígitos levou o índice Dow Jones, das ações de primeira linha da Bolsa de Nova York, de volta para território positivo no ano, ajudado pela Home Depot e General Motors. Os investidores reagiram bem à queda no preço do petróleo, em meio à redução da tensão entre Reino Unido e Irã, e aos dados benignos sobre vendas de imóveis residências pendentes em fevereiro. A diminuição na aversão ao risco fez alguns investidores trocarem os títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) -- cujos preços caíram, projetando juros em alta -- pelas ações e outros ativos mais arriscados. O índice Dow Jones subiu 128 pontos, ou 1,03%, para 12.510,30 pontos, na quarta sessão consecutiva de alta e máxima em cinco semanas, após avanço de 29 dos seus 30 componentes. Apenas a Procter & Gamble declinou, US$ 0,12 para US$ 62,90. O Nasdaq subiu 28,07 pontos, ou 1,16%, para 2.450,33 pontos, também seu quarto pregão seguido em alta, o mais longo avanço em dois meses. O Standard & Poor's 500 terminou em alta de 13,22 pontos, ou 0,93%, para 1.437,77 pontos, a máxima em cinco semanas. O volume na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) somou 1,36 bilhão de ações. Um total de 2.459 subiram, enquanto 860 caíram. "Teme-se muito que os gastos com consumo declinem significativamente nos meses de verão (do hemisfério Norte)", disse David Klaskin, da Oak Ridge Investments. "Mas a queda de hoje no preço do petróleo e a alta nas vendas de residências reduziu os temores pelo menos no curto prazo". O petróleo para maio caiu US$ 1,30, ou 2%, para US$ 64,64 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York. Home Depot subiu 2,3% depois que a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA informou que o índice de vendas de imóveis pendentes de fevereiro subiu a uma taxa anual ajustada de 0,7%, para 109,3, de 108,5 em janeiro. General Motors avançou 2,1%. A maior montadora do mundo registrou queda de 4% nas vendas de veículos leves em março, cortou sua previsão de produção na América Norte para o segundo trimestre, mas elevou a projeção de produção no primeiro trimestre para a região da Europa e Ásia-Pacífico. Continental Airlines deu um salto de 8,4%. O tráfego aéreo da empresa subiu 3,4% em março, enquanto sua capacidade aumentou 1,8% comparada com um ano atrás. A Continental e outras aéreas também foram favorecidas pelo recuo do petróleo. US Airways subiu 6,3% e American Airlines ganhou 5,3%. Bunge caiu 2,7%. A companhia de agronegócios e alimentos alertou que seus resultados no primeiro trimestre ficarão abaixo das expectativas, por causa de perdas em sua estratégia com commodities. As informações são da agência Dow Jones.