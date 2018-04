Dow Jones sobe, mas dado de Michigan limita ganho As bolsas norte-americanas operam com desempenhos divergentes, após a queda do dado de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan limitar o otimismo com o índice de preços ao consumidor (PPI) e com lucros e previsões das ações de maior peso, conhecidas por blue chips, da Merck, General Electric e McDonald's. O setor de tecnologia é pressionado pelo segmento de chips, mantendo o Nasdaq em queda desde a abertura. Às 13h01 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,22% e o S&P 500 ganhava 0,12%. O Nasdaq, por sua vez, recuava 0,04%. O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu de 88,4 em março para 85,3 em abril, o nível mais baixo dos últimos meses. O PPI subiu 1,0% em março e seu núcleo, que exclui alimentos e energia, ficou inalterado. O dado pode ajudar a aumentar as expectativas de corte dos juros. Paralelamente, o Departamento do Comércio dos EUA informou que o déficit comercial norte-americano recuou para US$ 58,44 bilhões em fevereiro, abaixo da previsão de déficit de US$ 60 bilhões. A queda no setor de tecnologia é liderada pela fabricante de equipamentos de chips Lam Research, que perdeu mais de 2% após anunciar que os embarques para o trimestre encerrado em junho devem crescer entre 10% e 15%, inferior ao estimado inicialmente de 25%. Destaque ainda para os papéis da Apple, que caíram 1,1% depois de a companhia informar que irá atrasar a divulgação da próxima atualização do sistema operacional dos Macs. A fabricante de chips Intel cai 0,6% e Microsoft recua 0,5%. As ações da General Electric sobem 0,7% após a companhia registrar lucro em linha ao previsto. As ações da Sallie Mae ganharam 11,4%. As informações são da Dow Jones.