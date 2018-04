Dow Jones supera os 12.700 pontos pela 1ª vez em NY O índice industrial Dow Jones da Bolsa de Nova York superou o patamar psicológico (nível considerado importante pelos investidores) dos 12.700 pontos pela primeira vez desde 22 de fevereiro e encontra-se menos de 100 pontos abaixo da máxima histórica. Às 12h18 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,70% para 12.700,3 pontos. A máxima histórica diária, a 12.795,93 pontos, e a máxima histórica de fechamento, a 12.786,64 pontos, foram atingidas em 20 de fevereiro. Também no horário citado, o Nasdaq (do setor de tecnologia) avançava 0,79% e o S&P operava em +0,84%. O índice Dow Jones recuperou todos os pontos perdidos em 27 de fevereiro, quando caiu 415 pontos, a maior retração em um único dia em pontos desde setembro de 2001. As informações são das agências internacionais.