Dow Jones sustenta leve alta com ajuda da Boeing Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem registrando desempenhos desiguais, com os ganhos da Boeing Co. proporcionando suporte ao índice Dow Jones e ajudando a compensar o impacto da alta dos preços do petróleo. Os volumes negociados são fracos diante do feriado de Ação de Graças na quinta-feira. As ações do Google também chamam a atenção do mercado hoje, com o preço do ativo superando a marca de US$ 500,00 pela primeira vez. Por volta das 18h30 (de Brasília), as ações do Google subiam 2,77% e as da Boeing - que obteve uma encomenda de 25 aviões, no valor de US$ 5,5 bilhões, da Korean Air Co - registravam um ganho de 2,56%. Às 18h34 (de Brasília), o Dow Jones subia 6 pontos, ou 0,06%, o Nasdaq caía 0,16 ponto, ou 0,01%, e o S&P-500 registrava uma alta de 2 pontos, ou 0,17%. As informações são da Dow Jones.