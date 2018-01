Dow Jones tem a 7ª maior queda em pontos da história O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, fechou em queda de 3,29%, ou 416,02 pontos, em 12.216,24 pontos, o sétimo maior declínio em pontos nos 111 anos de sua história. A Bolsa despencou em meio a volume recorde de transações. O Dow Jones chegou a cair 546,20 pontos no pior momento do dia, após um declínio quase instantâneo de 200 pontos, por volta das 15 horas locais, provocado por um atraso na tabulação dos sistemas de dados da Dow Jones, que calcula o índice. A onda de vendas de ações desencadeada por fatores que incluíram a queda de 8,8% da Bolsa de Xangai, o declínio de 7,8% nos pedidos de bens duráveis em janeiro nos EUA e a tensão com a situação no Irã e no Afeganistão deixou o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500 em território negativo no ano. O Nasdaq caiu hoje 3,86%, ou 96,99 pontos, para 2.407,86 pontos. O S&P perdeu 3,47%, ou 50,33 pontos, para 1.399,04 pontos. Foi também a maior queda em pontos para os três grandes índices desde 17 de setembro de 2001, o dia em que o mercado reabriu após os ataques terroristas de 11 de setembro daquele ano. O índice Nyse composto caiu 180 pontos, colocando em ação os limitadores de transações para desacelerar a queda. O índice fechou em queda de 3,3%, ou 313,12 pontos. "Todos vinham falando que estavam esperando uma correção depois das recentes máximas", disse o estrategista de mercado Doug Peta, da J. & W. Seligman. Quase todas as ações integrantes do Dow Jones, com exceção de três, terminaram em queda de mais de 2%. Alcoa caiu 4,7%, Caterpillar recuou 3,6%, General Motors declinou 5,4% e DuPont perdeu 3,4%. A Boeing, que contribuiu significativamente para a desaceleração nas encomendas de bens duráveis, caiu 2%. Intel terminou em baixa de 3,9%, AT&T perdeu 3,6%, Verizon Communications caiu 4,6% e IBM, 3%, colocando em destaque o desempenho negativo das ações de tecnologia do Dow Jones. O índice Dow Jones fechou em baixa de 3,29%, ou 416,02 pontos, em 12.216,24 pontos. A mínima foi em 12.086,06 pontos e a máxima em 12.629,38 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 3,86%, ou 96,66 pontos, em 2.407,86 pontos, com mínima em 2.402,36 pontos e máxima em 2.470,92 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 3,47%, ou 50,33 pontos, para 1.399,04 pontos. O Nyse Composite recuou 3,63%, ou 342,03 pontos, para 9.079,41 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 2,41 bilhões de ações, de 1,56 bilhão de ações ontem; 450 ações subiram, 2.915 caíram e 104 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 3,115 bilhões de ações negociadas, de 1,943 bilhão de ações ontem, com 281 ações fechando em alta e 2.838 em queda. As informações são da Dow Jones.