Dow Jones termina em leve alta e Nasdaq recua O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes e muito próximos dos níveis de fechamento da última quinta-feira. Os investidores reagiram positivamente à queda forte dos preços do petróleo e a alguns informes de fusões e aquisições, mas mostraram hesitação depois das altas da semana passada e antes do início da temporada de divulgação de resultados financeiros de empresas no primeiro trimestre. O índice Dow Jones subiu pela sétima vez consecutiva, o que não acontecia há quase dois anos, e ficou a apenas 63 pontos de recuperar-se totalmente das perdas sofridas a partir de 27 de fevereiro; o Nasdaq fechou em baixa pela primeira vez depois de seis pregões consecutivos de altas. "O informe sobre o nível de emprego que recebemos na última sexta-feira sugere que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) não vai alterar as taxas de juro (atualmente em 5,25% ao ano). E, se o Fed não vai fazer muito no curto prazo, o mercado de ações também não deverá fazer muito", comentou o vice-presidente do comitê de estratégia de investimentos da AG Edwards, Gary Thayer. Entre os destaques do pregão estavam as ações da Burlington Northern Santa Fe, maior ferrovia dos EUA em valor de mercado, com alta de 6,5%, depois de o grupo Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffett, revelar que se tornou o maior acionista da empresa. Outras ações de ferrovias foram beneficiadas, como Union Pacific (+3,8%) e CSX (+2,2%). As ações da Dow Chemical avançaram 4,9%, depois de o jornal britânico Sunday Express dizer que a empresa deverá receber uma oferta de compra nos próximos dias. As da geradora de energia elétrica Mirant subiram 8,5%, depois de a empresa dizer que está "explorando opções". No setor de tecnologia, as ações da Advanced Micro Devices avançaram 3,8%; a empresa disse que sua receita ficará abaixo das previsões dos analistas no primeiro trimestre, mas anunciou um programa de reestruturação. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Alcoa, que divulga resultados nesta terça-feira, subiram 0,81%. O índice Dow Jones fechou em alta de 8,94 pontos, ou 0,07%, em 12.569,14 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 2,16 pontos, ou 0,09%, em 2.469,18 pontos. O Standard & Poor's-500 encerrou com ganho de 0,85 ponto, ou 0,06%, em 1.444,61 pontos. O Nyse Composite subiu 2,64 pontos, ou 0,03%, para 9.429,21 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,261 bilhão de ações, de 1,247 bilhão na quinta-feira; 1.625 ações subiram, 1.673 caíram e 149 fecharam nos mesmos níveis da quinta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,789 bilhão de ações negociadas, com 1.342 ações fechando em alta e 1.714 em queda. As informações são da Dow Jones.