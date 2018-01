"É o fim da ABTA", afirma TVA "Estou estarrecida com o que foi feito com a ABTA", afirmou Leila Loria, diretora-superintendente da TVA, referindo-se à Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. "É triste uma associação que foi tão combativa ter um fim desses." Ontem, a ABTA divulgou um comunicado contrário à compra da TVA pela Telefônica em São Paulo. Segundo Leila, a TVA não foi consultada sobre o texto, distribuído à imprensa contra a vontade de um de seus associados. "A ABTA virou um pedaço da Net." A TVA deve sair da associação. Na segunda-feira, a ABTA tinha considerado que a compra da TVA pela Telefônica respeitava a legislação do setor. Ontem, mudou de idéia, alinhando-se à posição da Net, para quem a operadora não poderia oferecer TV paga em São Paulo, sua área de concessão. "Não há restrições para a entrada da Telefônica no mercado de TV por assinatura em outros Estados, porém consideramos ilegal a concessionária explorar o serviço no Estado de São Paulo", afirmou em comunicado Alexandre Annenberg, diretor-executivo da ABTA. A operadora comprou 100% da operação de MMDS (TV paga por microondas) da TVA em São Paulo, e 19,9% da TV a cabo na cidade. O contrato de concessão da Telefônica a impede de adquirir o controle de empresas de cabo em sua área, mas não fala nada sobre MMDS. "A entrada de um monopolista local com uma rede capilarizada e um potencial bem maior do que todo o setor de TV por assinatura coloca em risco o equilíbrio competitivo do mercado", disse Annenberg, no comunicado. O presidente da Net, Francisco Valim, usou palavras parecidas para se referir ao negócio na segunda-feira. Quando a Telefônica pediu uma licença de DTH (TV paga por satélite) à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e quando anunciou uma associação com a Astralsat, empresa que já possuía licença de DTH, a ABTA foi contrária. "A ABTA poderá se posicionar formalmente sobre a entrada da Telefônica no mercado de TV por assinatura de São Paulo", informou a associação, por escrito. "A assessoria jurídica da ABTA vai elaborar documento fundamentado no que diz a Lei do Cabo, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) e o próprio contrato de concessão da Telefônica."