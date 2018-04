Ebitda da Claro atinge R$ 590 milhões no 1º trimestre A operadora de telefonia celular Claro, controlada pela mexicana América Móvil, registrou no primeiro trimestre de 2007 um lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) de R$ 590 milhões, o que corresponde a um aumento de 147,2% sobre o resultado do mesmo trimestre de 2006. A margem Ebitda passou de 13,4% para 27,4% no período. Segundo a empresa, trata-se do maior Ebitda e da maior margem de sua história. O lucro operacional (Ebit) ficou positivo em R$ 168 milhões. No primeiro trimestre de 2006, o Ebit havia ficado negativo em R$ 155 milhões. Por esse dado, o presidente da Claro, João Cox, deu a entender que a operadora conseguiu obter lucro líquido no primeiro trimestre. Por se tratar de uma empresa de capital fechado, a Claro não divulga dados como investimento e lucro líquido. "Nosso endividamento hoje é praticamente zero", afirmou, justificando a melhora do Ebit.