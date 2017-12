EBX recebe licença para siderúrgica em Corumbá O grupo EBX, do empresário Eike Batista, obteve a licença prévia para uma usina siderúrgica em Corumbá (MS), na região do Pantanal. O empreendimento faz parte do projeto de criação da MMX - Mineração e Metálicos S.A.. A MMX envolve três sistemas de produção de minério de ferro e construção de usinas siderúrgicas, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Amapá. Em Corumbá, o projeto ocupará uma área de 60 hectares, doada à empresa pelo governo do Estado. A empresa ainda tem que obter outras duas licenças ambientais para iniciar a operação do empreendimento. Para isso, terá de cumprir o que estabelece o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA-Rima). O investimento inicial no empreendimento é de US$ 75 milhões. A partir da licença de implantação, o prazo para construção da usina é de 16 meses. A perspectiva é que gere até 2,6 mil empregos na fase de construção. Para a operação, serão criados 230 postos de trabalho. A usina terá dois fornos para produção de 375 mil toneladas por ano de ferro gusa. Serão consumidos 216 mil toneladas por ano de carvão. Prevendo essa demanda, a empresa iniciou um projeto de reflorestamento de eucaliptos numa área de 33,8 mil hectares, para produção de 1,18 milhão de metros cúbicos de madeira por safra.