"Economia criativa" movimenta US$ 1,3 tri no mundo O artesanato produzido pelos povos indígenas Baniwa, do Norte da Amazônia, pode ser encontrado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em lojas como a Tok&Stok, de móveis e design, e nos supermercados Pão de Açúcar. Para chegar ao consumidor urbano, as cestas Baniwa, produzidas a partir do arumã - matéria-prima típica das margens do Rio Negro - percorreram um longo caminho, que começou em meados da década de 1990. "Tivemos de organizar as comunidades indígenas para produzir cestas em grande escala e depois, com ajuda de ONGs, chegar até as empresas para vender os produtos", explica o líder André Fernando Baniwa, um dos coordenadores do projeto Arte Baniwa. A partir da participação em feiras e eventos, as cestas ficaram conhecidas, conquistando outros clientes, como a fabricante de cosméticos Natura e a loja virtual Flores OnLine. A dúzia de cestas, que antes era vendida localmente por cerca de R$ 28, pode chegar a R$ 200. ?Criamos uma marca.? Hoje, 260 artesãos, de 35 diferentes aldeias, vivem do artesanato de cestaria. A história dos índios Baniwa ilustra como a chamada "economia criativa" - que reúne toda a produção de riqueza ligada à cultura - pode ser um caminho para o desenvolvimento dos países. Essa é a aposta da Organização das Nações Unidas, que defende que governos, ONGs e empresas se unam para incentivar negócios ligados a manifestações culturais. O tema foi discutido em evento sobre economia criativa, realizado junto com o Fórum Cultural Mundial, que será encerrado hoje, no Rio. Segundo a ONU, 8% da riqueza gerada em todo o mundo tem origem na economia criativa: estima-se que os bens e serviços culturais movimentem anualmente US$ 1,3 trilhão e cresçam 10% ao ano. No entanto, quem mais se beneficia da economia gerada pelas manifestações culturais são os países desenvolvidos, em especial Reino Unido, Austrália e EUA. O conceito de economia criativa inclui de manifestações folclóricas aos filmes de Hollywood. "A economia criativa já representa 6% de todo o emprego em alguns países", diz Francisco Simplício, que dirige o programa de economia criativa da Agência de Cooperação Sul-Sul da ONU. ?No entanto, a África e a América Latina, juntas, representam só 4% dos bens culturais produzidos no mundo todo. São países ricos em manifestações culturais, que poderiam usar sua cultura para gerar renda e desenvolvimento?, afirma. Rocinha Outro exemplo bem-sucedido é o da Coopa-Roca, a cooperativa de artesãs da comunidade da Rocinha, no Rio. Idealizada pela socióloga Maria Tereza Leal, a Tetê, com o objetivo de criar uma fonte de renda para as mulheres da Rocinha e resgatar técnicas tradicionais - muitas delas originais do Nordeste - como o fuxico, a renda e o patchwork, a Coopa-Roca foi além. Fez acordos com estilistas e aproveitou a visibilidade das semanas de moda brasileiras para projetar o trabalho das artesãs e criar uma demanda permanente para os produtos. Hoje, as coleções são desenvolvidas em parceria com estilistas e grifes como Carlos Miele (M.Officer), Eliza Conde e Osklen. No exterior, a cooperativa já vende para marcas como Paul Smith, da Inglaterra, e Ann Taylor (EUA). Cerca de 100 mulheres cooperadas trabalham sem sair de suas casas. ?Elas são artesãs e empresárias, pois gestão da Coopa-Roca é feita em conjunto?, diz Tetê. A visibilidade da Coopa-Roca tem atraído empresas. Uma delas é o fabricante de cosméticos O Boticário, que apóia o desfile que a cooperativa fará hoje, no encerramento do Fórum Cultural Mundial. A empresa patrocina o desfile, além de fornecer ajuda profissional e produtos de beleza.