Economistas esperam PIB fraco nos Estados Unidos São Paulo, 27 de abril - O principal dado no exterior com potencial de mexer com os negócios é o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. A expectativa de economistas é que a economia norte-americana apresente uma expansão fraca. A previsão para o PIB anual é de crescimento de 1,4%, de +2,5% no quarto trimestre de 2006. Segundo analistas, a hipótese de esse número derrubar os mercados é se apontar uma desaceleração do PIB. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, a estimativa preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. EUA/Mão-de-Obra - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de custo da mão-de-obra no primeiro trimestre. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 11 horas, o índice de sentimento do consumidor final de abril. EUA/Balanços - Alltel, Burger King, Chevron e Goodyear Tire & Rubber divulgam balanços nos Estados Unidos. Indústria/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga sondagem da indústria referente a abril. Governo Central/Tesouro - O Tesouro Nacional divulga o resultado primário do governo central de março. Balanços/Brasil - Confab, Energias do Brasil, Santander Banespa e Suzano Papel divulgam balanços no Brasil.