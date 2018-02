Edital de fusão da Manaus Energia com Ceam sai em 30/09 A Eletrobrás vai publicar no dia 30 de setembro o edital da fusão ou incorporação da Manaus Energia com a Ceam. A informação foi dada hoje pelo presidente da companhia estatal, Aloisio Vasconcelos Novais, em entrevista no 11º Congresso Brasileiro de Energia. Novais explicou que não sabe se o termo correto é fusão ou incorporação, mas informou que a tendência, hoje, é a Manaus Energia absorver a Ceam. O executivo informou também que a Eletrobrás vai participar do leilão de linhas de transmissão de energia no próximo dia 18, concorrendo em quatro lotes, sempre com participação minoritária em parcerias com empresas privadas. Ele não soube informar quais os lotes interessam a companhia.