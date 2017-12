Editoras recebem nova onda de investimentos estrangeiros O mercado editorial brasileiro vive uma nova onda de negócios, com a chegada de grupos estrangeiros e aquisições de empresas. Dessa vez, os investimentos estão concentrados em nichos específicos, como a edição de livros religiosos e publicações técnicas e científicas. Esses segmentos movimentam R$ 650 milhões por ano no País. Em 2005, as editoras já haviam passado por uma onda de consolidação, mas entre editoras de livros de interesse geral. O negócio mais emblemático ocorreu há um ano, quando a Editora Objetiva foi vendida para o grupo espanhol Prisa-Santillana. Desta vez, os negócios são voltados para um público específico. Ainda este mês, a Ediouro, que comprou no ano passado 50% da Nova Fronteira, deverá assinar contrato com a Thomas Nelson, maior editora americana no segmento evangélico. As duas editoras vão montar uma nova empresa no País, a Thomas Nelson Brasil. Embora a Ediouro não confirme, a editora carioca terá 85% do negócio e a americana os 15% restantes, participação que poderá subir nos próximos anos. Há mais no prelo. A Editora Vida, que pertence ao grupo americano Zondervan, está sendo vendida para um grupo argentino. A Vida está sendo negociada como parte de uma estratégia internacional da Zondervan, que é da HarpperCollins, do grupo do magnata da mídia, Rupert Murdoch. A Zondervan está deixando negócios considerados pequenos para o grupo. Já a canadense Thomson Learing, especializada em livros técnicos e científicos, planeja investir US$ 50 milhões no Brasil nos próximos cinco anos. Parte do dinheiro será usada para comprar uma editora. Auto-ajuda O diretor-superintendente da Ediouro, Luiz Fernando Pedroso, conta que a nova empresa, em sociedade com a Thomas Nelson, será lançada em outubro, começando com livros de "inspiração e auto-ajuda". A Ediouro entrará com a estrutura de distribuição, vendas e conhecimento do mercado. Ganhará, em troca, o acesso a um novo nicho de mercado junto com uma empresa com tradição em temas religiosos. Já a Thomas Nelson terá acesso direto ao mercado brasileiro. No Brasil, a Editora Sextante, responsável pelo lançamento do Código Da Vinci, de Dan Brown, deve ser a principal concorrente afetada pela sociedade entre a Thomas Nelson e a Ediouro. A Sextante havia comprado o direito de publicar três títulos da Thomas Nelson, que ainda não chegaram ao mercado. A editora diz que ela continua com o direito de usar os títulos. Mas admite que os futuros lançamentos da Thomas Nelson no Brasil deverão ser feitos pela nova empresa. Religião Um dos motivos do avanço dos livros religiosos é "o crescimento sem precedentes" da população evangélica, segundo o diretor da Associação de Editores Cristãos (Abec), Whaner Endo. Em 2006, o setor deve crescer 15% e faturar R$ 317,5 milhões. "O pessoal abriu os olhos para o mercado evangélico", diz Endo. Já o ramo de livros técnicos movimenta R$ 350 milhões ao ano. A Thomson Learning elegeu o Brasil, a China e a Índia como prioridades. "A população universitária no País cresce muito e há forte demanda por cursos profissionalizantes", diz o diretor-geral da empresa no Brasil, Aparecido Carvalho. Segundo o diretor-geral da editora Objetiva, Roberto Feith, o interesse das empresas estrangeiras mostra "a convicção que o consumo de informação e literatura crescerá no País enormemente nas próximas décadas".