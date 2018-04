Efromovich reassume comando da OceanAir Um ano depois de deixar a presidência da OceanAir, o empresário German Efromovich, dono da companhia, reassumiu o comando. Dono do grupo Sinergy, que reúne as aéreas OceanAir e Avianca (da Colômbia) - além de empresas do ramo de petróleo -, Efromovich havia delegado o posto ao executivo Carlos Ebner. Ebner, que fica na empresa até o final de abril, está saindo para realizar "projetos pessoais". Segundo pessoas próximas a Efromovich, ele decidiu assumir pessoalmente a companhia brasileira por considerar que a operação da Avianca está "encaminhada". Já a OceanAir, apesar de ter triplicado de tamanho no último ano, segue como uma empresa nanica. Saiu de 0,62% de participação de mercado no primeiro trimestre de 2006 para 2,18% em igual período deste ano. Nos próximos dez dias, a empresa vai ampliar de 10 para 13 aviões sua frota de Fokker 100, e de 3 para 5 sua frota de Fokker 50. Em junho, a empresa fará seu primeiro vôo internacional, para o México. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.