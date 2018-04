Eike vende parte da MMX por US$ 1,1 bilhão A MMX Mineração e Metalúrgicos S.A., empresa controlada pelo empresário Eike Batista, anunciou a venda de 49% do capital da MMX Minas-Rio para a Anglo American. O sistema Minas-Rio é um dos três abrigados na MMX, que agrega ainda os sistemas do Amapá e Corumbá (MS). O valor do negócio, anunciado oficialmente ontem, chega a US$ 1,15 bilhão. A operação, segundo foi informado num comunicado ao mercado, será efetivada com a compra de 100% das ações da MMX Minas-Rio nas mãos do fundo controlador de ativos Centennial, também de Eike Batista. Além disso, a Anglo American irá subscrever novas ações de emissão da MMX Minas-Rio, o que elevará a participação da empresa estrangeira a 49% do capital. A operação vai capitalizar o negócio e permitir investimentos para colocar o ativo em condição operacional. O início da produção está previsto para o quarto trimestre de 2009, quando Eike pretende produzir 8 milhões de toneladas de minério. O volume deverá atingir 26,6 milhões de toneladas a partir de 2011. Para iniciar a construção das unidades para a primeira fase do projeto, a companhia ainda necessita das licenças ambientais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.