El Paso diz que fará investimentos no Brasil e no Egito Numa tentativa de ampliar suas reservas, a companhia de energia El Paso Corporation fará, em breve, investimentos no Brasil e no Egito, afirmou o presidente de exploração e produção da companhia, Brent Smolik, durante encontro com analistas. As aquisições no Brasil devem render 248 bilhões de pés cúbicos equivalentes em reservas, com produção líquida de 24 milhões de pés cúbicos diários. Atualmente, a companhia monta um escritório no Cairo, no Egito, onde tem cerca de 1,2 milhão de acres de terra e 20% de um bloco na Bacia de South Feiran. Do total de US$ 1,7 bilhão que a empresa deve investir no programa de perfuração em 2007, US$ 215 milhões serão destinados a perfurações de gás e petróleo no exterior. As informações são da Dow Jones.