Eldorado recorre ao Cade contra exclusividade de lojas no Iguatemi A disputa entre os shoppings centers de São Paulo ganhou mais um capítulo. Desta vez, a briga é na Justiça. Na semana passada, o Shopping Eldorado enviou uma petição ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para limitar o que chama de abuso de poder econômico de um de seus maiores concorrentes, o Iguatemi. Nos contratos do Iguatemi há restrições que impedem a abertura de filiais em outros shoppings, inclusive no Eldorado. Os dois shoppings são separados por uma distância de um quilômetro. A guerra ocorre num momento de acirramento da concorrência entre os shoppings. Com recursos em caixa, as empresas estão investindo em novos centros comerciais com perfil parecido e na mesma área, a Zona Sul de São Paulo. O Iguatemi acaba de anunciar um empreendimento na Marginal Pinheiros, ao lado da Daslu. Ele ficará próximo do Parque Cidade Jardim, do grupo JHSF, que está em construção, e do Vila Olímpia, projeto dos grupos Malzoni e Multiplan. O estopim da disputa foi a negociação recente da abertura de uma loja no Eldorado, que levou o Iguatemi a pedir o despejo dessa grife por quebra de contrato. No passado, as lojas Iódice e Tirol, que possuíam filiais no Eldorado, já foram forçadas a fechar, segundo informações da petição. O Eldorado questiona duas restrições previstas nos contratos, que impedem a abertura de lojas na vizinhança do Iguatemi (cláusula de raio) e nos shoppings considerados concorrentes (cláusula de exclusividade). "O Eldorado se cansou de ouvir não dos lojistas por causa das cláusulas dos contratos do Iguatemi', diz o advogado do Eldorado, José Del Chiaro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.