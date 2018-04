Eldorado se une à ESPN no futebol A parceria entre a Rádio Eldorado, do Grupo Estado, e a ESPN Brasil, canal esportivo vinculado à rede internacional ESPN, para a transmissão de partidas de futebol, rompe um paradigma. Como destaca a diretora-executiva da Rádio Eldorado, Miriam Chaves, "nunca a Eldorado, em seus 49 anos de atividade, transmitiu uma partida de futebol". Apenas esportes diferenciados, em modalidades como náutica, aventura e automobilismo, apareciam na grade da programação. Mas agora, a partir do dia 14, haverá 30 horas semanais de futebol. O projeto Eldorado ESPN reúne o time de profissionais dos dois canais de comunicação para a cobertura de aproximadamente 140 jogos por ano, divididos entre as seguintes competições: Campeonatos Paulista e Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana. Também entram nessa conta os amistosos da seleção brasileira. As transmissões do projeto estão disponíveis na freqüência AM 700 kHz para a cidade de São Paulo, por meio do novo site da ESPN e pelo site da Rádio Eldorado. "Acreditamos no rápido sucesso da investida, porque reúne um veículo de alta credibilidade, a Eldorado, com um veículo de tradição em esportes, a ESPN", diz Germán von Hartenstein, diretor-geral da ESPN Brasil. "Mas, mais do que isso, tanto o ouvinte como o telespectador terão a alternativa de acessar toda a programação através dos nossos sites na internet. Esse cruzamento de mídias para a mesma programação é um facilitador para o anunciante falar com o seu público." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.